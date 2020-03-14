İstanbul Eczacı Odası'ndan açıklama: ‘Krizi fırsata çevirmeye çalışanlar tespit edilmelidir’

14 Mart 2020 Cumartesi, 12:08

İstanbul Eczacı Odası (İEO), koronavirüs vakaları devam ederken maske, dezenfektan gibi ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Maalesef ki daha önce piyasada hiç var olmayan, güvenilirliği meçhul olan merdiven altı ürünler satmaya çalışan satıcılar da türemiştir. Fiyat artışlarına sebep olarak bu krizi fırsata çevirmeye çalışan ve merdiven altı ürün üreterek halk sağlığını tehlikeye atan asıl sorumlular tespit edilmeli, gereği yapılmalıdır.Ancak üzülerek bazı medya organlarında, yaşanan fiyat artışları ile ilgili eczacılarımızın hedef gösterildiğine şahit olmaktayız. Tüm halkımız bilmelidir ki, yaşanan fiyat artışının sorumlusu asla eczacı değildir” denildi.

İEO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Dünyadaki coronavirüs vakaları devam ederken maske, dezenfektan gibi ürünlerde ülkemizde yaklaşık 2 aydır yaşanan temin sıkıntısı, bu açıklama sonrasında had safhaya ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘GEREĞİ YAPILMALIDIR’

Daha önce piyasada hiç var olmayan, güvenilirliği meçhul olan merdiven altı ürünleri satmaya çalışan satıcıların da türediği kaydedilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Tüm eczacılarımız, bir yandan oluşan aşırı talep karşısında hasta sağlığı açısından sorun teşkil etmeyecek güvenilir malzemeleri hastalarına sunabilmek için olağanüstü çaba sarf ederken, bir yandan da ürün temininde aşırı bir fiyat artışı ile boğuşmak zorunda kalmaktadırlar. Yetkililere sesleniyoruz; fiyat artışlarına sebep olarak bu krizi fırsata çevirmeye çalışan ve merdiven altı ürün üreterek halk sağlığını tehlikeye atan asıl sorumlular tespit edilmeli, gereği yapılmalıdır. Ancak üzülerek bazı medya organlarında, yaşanan fiyat artışları ile ilgili eczacılarımızın hedef gösterildiğine şahit olmaktayız. Tüm halkımız bilmelidir ki, yaşanan fiyat artışının sorumlusu asla eczacı değildir. Kendileri de risk altında olmalarına rağmen, ettikleri yemin gereği 7 gün 24 saat hizmet veren eczacılarımıza yöneltilen bu suçlamaların gerçeklik payı yoktur. Bu tip asılsız haberler için hukuki yollara başvurulacaktır.”