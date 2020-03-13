İstanbul Havalimanı'nda yangın iddiası

İstanbul Havalimanı'nda, bir uçağın tekerlerinin açılmaması sonucunda bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 18:19

İstanbul Havalimanı'nda bir uçağın tekerleği açılmadığı için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şişli, Arnavutköy ve Sefaköy'den yola çıkan ekipler, uçağın tekerlerinin açılmasının ardından geri döndü.





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