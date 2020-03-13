İstanbul Havalimanı'nda yangın iddiası
İstanbul Havalimanı'nda, bir uçağın tekerlerinin açılmaması sonucunda bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Havalimanı'nda bir uçağın tekerleği açılmadığı için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şişli, Arnavutköy ve Sefaköy'den yola çıkan ekipler, uçağın tekerlerinin açılmasının ardından geri döndü.
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