İşte 'oynanmasın' diyen 4 kulüp!

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:45

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in olağanüstü bir durum olmaması halinde Haziran'ın 12'sinde başlayacağını açıkladı. Özdemir, isim vermeyerek 4 takımın maçların oynatılmasına karşı olduğunu duyurdu. Süper Lig'de hangi takımlar oynamak istemiyor sorusuna TFF'ye yakın kaynaklar yanıt verdi.

Süper Lig'in bu sezon oynanmaması gerektiğini isteyen 4 kulüp; Ç.Rizespor, Konyaspor, Ankaragücü ve Kayserispor.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının hatalı bir karar olduğunu düşünen kulüpler; Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Malatyaspor.

Ayrıca Fenerbahçe de 12 Haziran diretmesine karşı çekincelerini dile getirdi.



