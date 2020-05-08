İşte 'oynanmasın' diyen 4 kulüp!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in olağanüstü bir durum olmaması halinde Haziran'ın 12'sinde başlayacağını açıkladı. Özdemir, isim vermeyerek 4 takımın maçların oynatılmasına karşı olduğunu duyurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in olağanüstü bir durum olmaması halinde Haziran'ın 12'sinde başlayacağını açıkladı. Özdemir, isim vermeyerek 4 takımın maçların oynatılmasına karşı olduğunu duyurdu. Süper Lig'de hangi takımlar oynamak istemiyor sorusuna TFF'ye yakın kaynaklar yanıt verdi.
Süper Lig'in bu sezon oynanmaması gerektiğini isteyen 4 kulüp; Ç.Rizespor, Konyaspor, Ankaragücü ve Kayserispor.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlamasının hatalı bir karar olduğunu düşünen kulüpler; Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Malatyaspor.
Ayrıca Fenerbahçe de 12 Haziran diretmesine karşı çekincelerini dile getirdi.
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