İtalya'da 743 kişi daha yaşamını yitirdi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı İtalya'da 6 bin 820'ye yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.
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