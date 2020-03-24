İtalya'da 743 kişi daha yaşamını yitirdi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı İtalya'da 6 bin 820'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2020 Salı, 20:23

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.

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