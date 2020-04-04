İtalya'da ölü sayısı 15 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da, son 24 saat içinde 681 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı15 bin 362 yükseldi.
İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıklamasına göre, koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saat içinde 681 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 15 bin 362. yükselirken, vaka sayısı da 5 bin 537 artarak 124 bin 736 oldu.
Avrupa'da salgının merkezi olan ve 15 binden fazla vatandaşını kaybeden İtalya'dan gelen son bilgilere göre, ülkedeki günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarında düşüş görülüyor.
İtalyan yetkililer, 21 Mart'ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından, teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.
Ülkede bir hafta içinde günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar geriledi. Ülkede görülen en yüksek ölüm ise 919 ölüm ile 27 Mart'ta yaşanmıştı.
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