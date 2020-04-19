İtalyan futbolunu şoke eden test sonucu

19 Nisan 2020 Pazar, 22:48

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia Başkanı Massimo Cellino’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Cellino ligin geri kalan kısmında maçlara çıkmak istemediklerini de belirterek, "Maçlara çıkmayı düşünmüyoruz. Küme düşmek umurumda değil" dedi.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs, futbol dünyasından bir kişiye daha bulaştı. İtalya Serie A takımlarından Brescia Başkanı Massimo Cellino’nun korona virüs testinin pozitif olduğu duyuruldu. Cellino, "Kendimi inanılmaz yorgun hissediyorum. Ciğerlerim ve eklemlerim ağrıyor. Kızımın testi de pozitif çıktı. Ama oğlumda herhangi olumsuz bir durum yok" dedi.

Ligin geri kalan kısmında maçlara çıkmayı düşünmediklerini ifade eden Başkan Cellino, "Futbol federasyonunun hala maçları oynatmak için çözümler aramalarını ve tarih verme çabalarına anlam veremiyorum. Bu sezon bizim için bitti. Artık insanların sağlığını düşünmeliyiz. Federasyon başkanı beni arayıp suni çimde maç yapıp yapamayacağımızı sordu. Buna hazırlık yapmamız gerektiğini söyledi. Ben de ona ’Hiçbir yerde oynamak için hazırlık yapmayacağız’ yanıtını verdim. Maçlara çıkmayı düşünmüyoruz. Küme düşmek umurumda değil. Salı günü telekonferans toplantısında da bunları söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli’nin de formasını giydiği Brescia, ligde 16 puanla son sırada yer alıyor.



