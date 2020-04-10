İYİ Partili Türkkan: Berfin, eski erkek arkadaşının dışarı çıkmasından korktuğu için dilekçe yazdı

10 Nisan 2020 Cuma, 11:00

Meclis Genel Kurulu’nda, infaz düzenlemesi görüşmeleri sürerken konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, mahkemeye dilekçe sunarak yüzüne asit atan eski erkek arkadaşından şikayetini geri çeken Berfin Özek hakkında önemli bir iddia ortaya attı.

"DİLEKÇE YAZMAYA MECBUR KALDI"

Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Türkkan, “Bir de bir şey duydum, Berfin kızımızdan bahsetmiştim bugün, bu resmini gösterdiğimiz kızın. Bugün bir dilekçe vermiş hem avukatlarını azletmiş hem de ‘Davadan vazgeçiyorum’ demiş. Yüze asit atarak işlenen yaralama suçu şikâyete bağlı bir suç değil tabii, o nedenle şikâyetin geri alınmasının davaya bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum, kamu davası devam edecek. Ancak Berfin’i böyle bir dilekçeye yazmaya iten nedenin ne olduğunu merak ettiniz mi? Ben Berfin’in avukatlarıyla konuştum bugün, ‘Berfin bu yasayla beraber kendi yüzüne asit atan eski erkek arkadaşının dışarı çıkacağını ve kendisine bir daha kötülük yapacağını düşünerek böyle bir dilekçe yazmaya mecbur kaldı’ dediler" dedi.

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