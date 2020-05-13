İyilik yasakları yendi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İktidarın maske dağıtımındaki yetersizliğinin daha kötü sonuçlara yol açmasını, özellikle büyük kentlerde, CHP’li belediyeler önlüyor. Hem de tüm engelleme ve yasaklara karşın... Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’la partili yerel yönetimlerin çalışmalarını değerlendirdik.

‘AKP EŞİTTİR ENGEL’

Torun, hükümetin yerel yönetimlere getirdiği yasakları şöyle örneklendirdi, anımsamakta yarar var:

“Ankara ve İstanbul’da bağış kampanyaları, Mersin’de ücretsiz ekmek dağıtımı engellendi. Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı, Antalya Muratpaşa belediyelerinin aşevlerinin hesapları bloke edildi. Burdur Belediyesi’nin gıda kolisi dağıtımı durduruldu. Kadıköy’de ‘Moral TIR’ı ve Bando Ekibi’ yasaklandı, Aydın Efeler’de evlere gazete dağıtımı durduruldu. Adana Büyükşehir’in kurduğu sahra hastanesi itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.”

Manzara şu: Hükümet il il, ilçe ilçe CHP’li belediyelerin “halka dokunmasını” engellemeye çalışmış. Anlamak zor değil, “CHP’li belediyeler halkın yanında, başarılı olursa seçenek doğar”.

Peki, yerel yönetimler engellendi de ne oldu, CHP’li belediyeler elleri böğründe oturdu mu?

Torun “Hayır” diyor ve sıralıyor:

“İyilik yapmaya, halkın derdine koşmaya karar verdiyseniz bunun yolu çok. Belediyelerimiz orta ve uzun vadeli yatırımları erteleyerek halk sağlığı ve gıda teminine yoğunlaştı. İyilik hastalıktan kat be kat hızla yayıldı. Ankara’da ‘iftarver.com’ adresine yarım milyonluk bağış yapıldı. İzmir’de kurulan maskematikler halkın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşıladı. Ayrıca halkınbakkali.com üzerinden alınan gıda bağışları ihtiyacı olana ulaştı. Mersin’de ekmek sembolik bir ücretle halka dağıtılıyor. İstanbul ihtiyacı olan yurttaşların faturalarını ödüyor. Eskişehir’de büyükşehir her zamanki farkını ilçe belediyeleriyle birlikte ortaya koyuyor.”

Torun, uzun uzun anlattı, CHP’li belediyeler 3 milyon 600 bin üzerindeki aileye ayni yardım yapmış, 179 bin aile ve işyerine nakdi yardım ulaştırmış. Dağıtılan kişisel korunma ekipmanı ve dezenfektan sayısı 28 milyonu geçmiş durumda...

GÖZDEN KAÇANLAR

Ne kadar yazsak eksik kalacak biliyoruz. Ancak gözlerden biraz uzak olan bazı belediyeler var ki değinmek gerek. Ardahan Belediyesi tüm Doğu Anadolu’ya ücretsiz maske dağıtıyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ürettiği yıkanabilir maskelerden bir örnek Ankara’ya, bize kadar ulaştı.

Haluk Bozdoğan’ın Tarsus’unu unutmayalım. Belediyeyi bir üretim tesisine dönüştürdü. Doktor Başkan ürettiği dezenfektan ve ekipmanı ücretsiz dağıtıyor. Türkiye’de ilk kez yaşlılara sağlık bilekliği dağıttı, sağlıkları kontrol altında...

Denizli Bozkurt’un Eczacı Başkanı Birsen Çelik, ilçede her türlü önlemi planladı, uyguladı, virüsün ilçeye girmesini engelledi.

Samsun Atakum’da Cemil Deveci, korona günlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli kutlayan tek yerel yöneticiydi...

Peki, yerel yönetimlerin yardımlarının engellenmesine kamuoyu ne diyor? Sorunun yanıtını arkadaşımız Mahmut Lıcalı haberleştirdi: “Yapılan ankete göre halkın üçte ikisi engellemelere karşı...”

İyiliğe devam...