İzmir açıklarında 30 sığınmacı yakalandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 09:16

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde sürat teknesi ve botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 sığınmacı yakalandı. Sahil güvenlik görevlilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle korundukları görüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında ise sürat teknesinde Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.