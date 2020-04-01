İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıkçılar için otel ve yurt kiraladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınını durdurmak için tüm güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri için bir otel ve yurt kiraladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının üzerindeki yük arttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi gece gündüz demeden salgın nedeniyle hasta olan insanlara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmesi için İzmir’de bir yurt ve otel kiraladı. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen otel ve yurt hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de çalışanlardan virüsün başkalarına bulaşma riskini azaltacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketi İZELMAN tarafından iki ay boyunca kiralanan otelde 120, yurtta ise 80 kişi kalabilecek. İzmir’in merkezinde yer alan otelde öncelik Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarına verildi. Balçova’da kiralanan yurtta ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları kalacak.
Bu zorlu koşulların birlik beraberlik ve dayanışmayla üstesinden geleceğimize inanıyorum diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sağlımız için, hayat kurtarmak adına tüm riskleri göze alan sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun yardımcı olabilirsek, onların ve yakınlarının sağlığını koruyabilirsek ne mutlu bize” dedi.
Yurt ve otelin dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı ve sağlıkçılar yerleşmeye başladı.
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