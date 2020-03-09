İzmir'de kadınlar sokakları doldurdu

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:26

İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Kadın Emeği Fuarı” ve “Sokaklar Kadınların” etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

(FOTOĞRAF: Twitter / @KampusCadilari)

'SOKAKLAR KADINLARIN'

8 Mart Pazar günü “Sokaklar Kadınların” etkinlikleri 13.30’da Kadınlar Yürüyüşü ve Kadınlar Koşusu ile başladı. Borsa Binası önünde buluşan kadınlar Kültürpark’a koştu. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kadın koşucuları da katıldı.

(FOTOĞRAF: Twitter / @KampusCadilari)

KEMERALTI'NDA GECE YÜRÜYÜŞÜ

İzmir'de 8 Mart kutlamalarının son programı ise “Gece Gece Kemeraltı” yürüyüşü oldu. 20.15’te Anafartalar Caddesi girişiyle Kızlarağası önünde toplanan kadınlar ellerinde fenerlerle karanlıkları aydınlatmak için yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yürüyüşe katılarak kortejin önünde yürüdü. Soyer, etkinliğe ilişkin, "Kemeraltı, kadınların fenerleriyle aydınlandı. İzmirli kadınlarla ne kadar gurur duysak az. Her daim karanlıktan kurtaran onlar. İzmir'in sokaklarını hep birlikte "başka bir dünya mümkün" diyerek yürüdük. Çünkü mümkün! Yaşasın İzmir’in Emekçi Kadınları." ifadelrini kullandı.

Etkinlik Dengin Ceyhan’ın piyano resitaliyle sona erdi.