İzmir'de kapı kapı dayanışma

28 Mart 2020 Cumartesi, 09:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in koronavirüs saşgını sonrası ekonomik olarak güç duruma düşen yurttaşlar için yaptığı çağrıyla başlayan dayanışma ağı da büyüyor. Meslek odaları ve bazı iş insanları gıda ve hijyen paketleri oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için lojistik ağını kurdu.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hemşeri İletişim Merkezi’nin 444 40 35 numaralı telefonuna gelen her talep kayıt altına alınıyor ve gelen talepler ilgili birimlere yönlendirilerek en hızlı şekilde karşılanıyor.

KAPIDAN DERT DİNLEDİ

Başkan Soyer, bir dağıtım minibüsüyle Gürçeşme bölgesinde ilk paketlerin teslimine katıldı. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Başkan Soyer’in eşi Neptün Soyer de eşlik etti. Başkan Soyer, gıda paketini teslim ettiği yurttaşlarla kapıda sohbet etti, başka sıkıntıları olup olmadığını sordu, küçük çocuklara da kitap hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ellerindeki gıda ve hijyen ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler, bu dayanışmada gönüllü olarak yer almayı düşünenlerin 444 40 35 numaralı telefona başvurmalarını istedi.

PAKETLERDE NELER VAR

İlk etapta 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 3 bin 500 yurttaşa ulaştırılacak kuru gıda paketinde kooperatiflerden temin edilen çay, şeker, üç çeşit peynir, bal, zeytin, zeytinyağı, pirinç, nohut, kuru fasulye, bulgur, hijyen malzemesi, gazete ve çocuklar için kitap bulunuyor. İhtiyaç sahibi 1-5 yaş arasında çocuğu olan 5 bin 500 aileye ise gıda paketinin yanı sıra Süt Kuzusu projesi kapsamında 8'er litre süt de dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi gıda yardımıyla beraber maddi durumu yeterli olan ancak evden çıkamayan, kimsesi olmayanlara market ve eczane alışverişi desteğini de sürdürüyor.