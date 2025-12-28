CHP’li gencin tutuklanmasına tepki: ‘Hakkını arayan gençlerden suç yaratamazsınız!’

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin protesto edildiği Kadıköy’deki eylemden sonra, sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan CHP Kadıköy İlçe Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Karar, CHP gençlik örgütleri tarafından protesto edildi.

Adliye önünde bir araya gelen gençlik temsilcileri ve partililer, tutuklamayı “siyasi baskı” olarak değerlendirdi. CHP İl Gençlik Kolu Başkanı Erdem Kara, “Bu yaptığınız işlemlerin hiçbiri bizi mücadelemizden geri adım attıramayacak. Sadece yargı sopası ile siyaseti dizayn etmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

Kara, Şarbat'ın tutuklanmasına dair şunları söyledi:

“Kadıköy meydanında asgari ücretle alakalı Kadıköy Gençlik Örgütlerimizin düzenlediği bir basın açıklamasına katıldık. Süreyya Operası’na yürüdük, açıklamamızı yaptık. Fakat birileri gençlerin işçilerin ve emekçilerin sorunlarına değinmesini gözdağıyla bastırmaya çalışarak arkadaşımızı gözaltına aldı.

“SUÇU SLOGAN ATMAK”

Yaklaşık 1 senedir yüzlerce slogan atıyoruz. Eğer suç teşkil ediyorsa emniyet tarafından uyarılıyoruz. Fakat dün hiçbir uyarı yapılmadı. Basın açıklamamız bittikten sonra arkadaşımız ‘gel seninle bir çay içelim’ denilerek kalabalığın dağılmasını beklediler ve gözaltına aldılar. Kim bu arkadaşımız? Bilge Kağan Şarbat. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencisi, 19 yaşında pırıl pırıl bir arkadaşımız. Neydi suçu? Slogan atmak.

AKP iktidarının yarattığı en büyük suç CHP’li gençlerin tutuklanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Soruyorum sizlere. Bu mudur ülkemiz için tehdit olan, yoksa sefalet batağı mıdır? Demokratik protestolarda hakkını arayan gençlerden suç yaratamazsınız.”

“GENÇLERİN YERİ ZİNDANLAR DEĞİLDİR”

Kara, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart Saraçhane sürecini hatırlatarak, “Türkiye genelinde 2 bine yakın genç arkadaşımızı tutukladınız. İstanbul’da 300’e yakın genç arkadaşımızı tutukladınız. Ne oldu? Hepsi beraat aldı. Hepsinin suçu neydi? O gün 19 Mart sürecine katılmak. Aynı Kağan gibi arkadaşlarımıza gözdağı vermeye çalıştınız. Ne sonuç elde ettiniz? Hiç” ifadelerini kullandı.

Kara, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanına hakaret gibi başı sonu belli olmayan bir konu ile toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışıyorsunuz. Siyasi rekabetin adresi sandıktır, meydanlardır, halktır. Adliyeler değildir. Gençlerin yeri okuldur, kampüstür, ailesinin yanıdır. Gençlerin yeri zindanlar değildir. Hiçbir genç arkadaşımız sizin çizdiğiniz sınırlar içerisinde kalmayacak. Başta Kağan olmak üzere bütün siyasi tutsaklarımızı alacağız.”

Gençlik örgütleri, adliye sürecini takip edeceklerini ve Şarbat’ın serbest bırakılması için hem hukuki hem siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Basın açıklamasında “Bilge Kağan onurumuzdur” sloganları atıldı.