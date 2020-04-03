İzmir’de maske takmayan toplu ulaşım kullanamayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı televizyon programında “Önümüzdeki günlerde toplu ulaşıma maskesiz binilmesini yasaklayacağız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2020 Cuma, 10:30

TV 35'te yayınlanan programa bağlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemleri açıkladı.

Soyer, toplu ulaşımda yeni düzenlemeler yapacaklarını duyurarak, “Maskesiz toplu ulaşıma bilinmesini yasaklayacağız. Önümüzdeki günlere yeteri kadar maske tedarik etmiş olacağız. Toplu ulaşımdan maskesiz biniş olmayacak” dedi. (Kaynak: Gündeme Bakış)


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