İzmir'de pompalı tüfekle AVM'ye giren şahıs yakalandı

12 Mart 2020 Perşembe, 11:40



İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepen indirdiği bildirildi.



Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşaltan polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. Elinde tüfek bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.