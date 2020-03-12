İzmir'de pompalı tüfekle AVM'ye giren şahıs yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde elinde silahla AVM’ye giren bir kişi nedeniyle, alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AVM'yi kısa sürede boşaltan polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

(DHA)
12 Mart 2020 Perşembe, 11:40


İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepen indirdiği bildirildi.

Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşaltan polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. Elinde tüfek bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.


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