İzmir'de tıbbi atıklar için önlem

09 Nisan 2020 Perşembe, 22:39

Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen virüsün ardından kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişi güzel çevreye ve çöp bidonlarına atılmaya başlandı. Uzmanlar, koronavirüsün yayılma riski bulunan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların dezenfekte edilerek, evsel atığa dönüştürülüp toplanması çağrısında bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kentteki kalabalık noktalara önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulunarak, "İzmir’de hastanelerin ve hastane yakınındaki eczanelerinin önüne tıbbi atık kovası yerleştirdik. Uygulama yaygınlaşacak.. Lütfen kullanılmış maske ve eldivenleri tıbbi atık kutularına atın! Alacağımız her tedbir ve uyduğumuz kurallar yarın hayatımızı kolaylaştıracak!" açıklamasında bulundu.