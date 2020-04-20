İzmit’te yerel gazetenin binası kurşunlandı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 10:33

Karabaş Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki günlük yayınlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına 05.30 sıralarında ateş açıldı. Binanın camlarına doğru ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, mermi izlerini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, binaya 8 el ateş edildiği belirlendi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ses Kocaeli Gazetesi yayın yönetmeni İsmet Çiğit, ildeki koronavirüs vakalarına ilişkin yapılan bir haber nedeniyle gözaltına alınmıştı.

18 Mart Çarşamba günü gazetenin internet sitesinden “Sopalı’da Corona Virüsünden 2 Kişi Hayatını Kaybetti” başlıklı bir haber yayınlandıktan sonra Çiğit, savcılığın talimatıyla gece saatlerinde evindeN gözaltına alınmıştı.

Daha sonra serbest bırakılan Çiğit, "Devlet burada bir şeyleri gizlemeye çalıştı ama yapamadı. Bunun yerine baskıyla bizi susturmayı seçti. Biz de işin peşini bıraktık. ‘Lanet olsun’ dedik bıraktık" demişti.