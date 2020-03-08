Kadınlar sokaklarda haykırdı: Asla yalnız yürümeyeceğiz!

08 Mart 2020 Pazar, 17:42

KADIKÖY

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı. Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan kadınlar, şarkılar söyleyip halay çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önünde saat 14.00'te toplandı. Kortejler halinde iskeleye gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, “Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

ANKARA

Ankara'da da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Ankara Kadın Platformu'nca düzenlenen etkinlik kapsamında Kolej Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kadın, sloganlar eşliğinde Kızılay'daki Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Mor kıyafetler giyen kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşları üyeleri de kadınlar için eşitlik istedi. Kadınlar, canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyip, halay oynayarak, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ellerinde dövizlerle kadına şiddete karşı yürüdü.

Demokratik Kadın Platformu üyeleri, Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Kadınlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Porsuk Bulvarı'na kadar gelirken, ‘Bir yaşamda kararlı, direnişte ısrarcıyız’ yazılı afiş taşıdı. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan platform üyesi Umut Özge Yılmaz, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha da artarak devam ettiğini ne yazık ki her gün aldığımız yeni haberlerden biliyoruz. Kadınlar kah sokak ortasında, kah evde, kah koruma altında ve boşanma davası çıkışında öldürüldü. Koruma kararı istediği halde verilmediği için kadınlar erkek şiddetiyle öldürüldü veya yaralandı. Ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek kadınlar öldürüldü. Evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadınlar öldürüldü. Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan kadınlar öldürüldü. Erkek arkadaşı olduğunu ailesi öğrendiği için kadınlar öldürüldü” dedi.

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı kadın dayanışması sağladıklarını belirten Yılmaz, “Tacize, tecavüze, eşitsizliğe, savaşa karşı gücümüzü kadın dayanışmasından alıyoruz. Biz kurduğumuzda daha da güzelleşecek dünya için mücadelemizden ve direnişimizden asla taviz vermiyoruz. Hiçbir kız kardeşimizin kendini çaresiz ve yalnız hissetmediği, gerçek bir eşitliğin ve özgürlüğün dünyasının kurulduğu güne kadar yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yürüyüşe eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan da katılarak destek verdi. Konuşmaların ardından kadınlar, halay çekerek eğlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de etkinlik boyunca çevrede güvenlik tedbiri aldı.

İZMİR

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinlikler kutladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi üyesi kadınlarla birlikte, kadınların hakları için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Belediye bünyesindeki sporcular da, kadına şiddete karşı koştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan İzmir Borsası binası önünde bir araya gelen kadınlar, Kültürpark'a kadar yürüdü. Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar üzerinde, 'Kadına şiddete hayır', 'Bir güne sığmaz kadınlar' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir kadınların şehri, kadınların gücünü en çok gösterdiği şehir. O nedenle biz de bütün Türkiye'nin umudu olduklarını düşünüyoruz. O nedenle yanlarındayız ve destek olmak istiyoruz" dedi.

Başkan Soyer'in eşi Neptün Soyer de, "Bir kutlama yapmıyoruz, bugün anma günü. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, eşitlik mücadelesi için buradayız. Eşitliği sağlayana kadar da mücadelemiz olacak" diye konuştu.

Belediye bünyesinde bulunan sporcular da, kadına şiddete karşı koşu düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Kültürpark'ta Ahura Ritim Grubu'nun konseriyle devam etti. Etkinlikler, gün boyu çeşitli programlarla sürdü