‘Kadro hedefinden uzaktı’

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Trabzon’daki kupa maçı sonrası görevi bırakan çalıştırıcı, zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına açıklama yapmaktan kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi. Ersun Hoca’nın dostlarıyla yaptığı sohbette yönetime sitem ettiği, özellikle Ali Koç’a kırgınlığını dile getirdiğini öğrendik. Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Yanal, dertleştiği dostlarına “Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece solbek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı. Kurulan kadro hedefler için yeterli değildi. F.Bahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım” ifadelerini kullanmış.

MURİÇ’İN YERİNE 6-7 OYUNCU

F.Bahçe ekonomik yönden diğer kulüpler gibi kriz yaşarken önümüzdeki yıl nasıl bir transfer politikası izleyecek merak konusu. Kadronun sil baştan yapılması gerekiyor. Bu mümkün değil. Yerliyle idare edilebilir ama teknik adam yabancı olursa hem büyük paralar hem de büyük transferler ister. Yani şimdiki futbolcularla yürümez. Taraftar maçlara geliyor gelmesine, nereye kadar? Bir gün hepsi yeter diyecek. İşte birçoğunun ortak görüşü: “6 yıldır sevinemiyoruz. Umudumuz kalmadı. Geçen sezon Eljif 16 milyona satılmış yerine 6-7 futbolcu alınmıştı. Aynısı Muriç için yapılabilir. Yönetim başarısız. Birçok insana malzeme olduk. “Aziz Yıldırım bizi bırakma” seviyesine geldik.”

HARUN KALEYE

Kaleci Altay cezalı duruma düştü, gözler Harun’a çevrildi. Deneyimli isim, Konya karşısında ligde bu sezonki ilk maçına çıkacak. Harun Tekin, geçen sezon ligde 22 karşılaşmada 28 gol yerken 6 maçta kalesini kapatmıştı.