Kanal İstanbul için bilirkişi keşif yapacak

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:20

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul'un ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporuna karşı açılan ve daha sonra birleştirilen dosya hakkında yerinde inceleme kararı verdi.

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti.

İBB, siyasi partiler ve çeşitlik sivil toplum örgütleri, ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişlerdi.