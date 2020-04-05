"Kapsam dışı işyeri beyan etsin"

05 Nisan 2020 Pazar, 02:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), elektrikte kıyasen faturalandırma ya da tahmini tüketimden faturalandırma kararını yorumlayan EnCazip.com kurucusu Çağada Kırım, bunun farklı ülkelerde sıkça uygulanan bir metod olduğunu belirtti.

Bu yöntemin, örneğin İngiltere’de normal koşullarda da uygulandığını, sayaç okumanın yılda 1-2 defa yapıldığını, diğer dönemlerde ise tahmini tüketime bakıldığını anlatan Kırım, tahminle gerçek arasındaki küçük farkın ise mahsuplaşmayla giderildiğini vurguladı. Kırım, “Zaten tahminler de gerçek tüketime oldukça yakın oluyor” dedi. Bu kapsamda farklı bir konuya dikkat çeken Kırım, EPDK’nın genelgesi dışında kalan işyerleri konusunda uyardı:

“Ofis gibi bu tür işyerlerinin hali hazırda kapalı olduğu gözönünde bulundurulduğunda, bunların açık dönemlerdeki tüketimleri üzerinden faturalandırma riski var. Tüketicilerin elektrik tüketimlerinin durduğunu beyan etmeleri bu durumun önüne geçecektir.”

Kırım ayrıca, EPDK’nın geçici ve sınırlı başlattığı bu uygulamayı, ileride ortaya çıkabilecek ve toplum sağlığını etkileyecek daha olumsuz durumlarda genişletilebileceğini hatırlattı.

3 ay ek süre

EPDK, yeni bir kararla ön lisans ve üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin inşaat öncesi yükümlülüklerini 10 Mart itibarıyla 3 ay uzattı.