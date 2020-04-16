Karabağlar Belediyesi'nden sağlık çalışanalarına konaklama desteği

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:52

Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına yurt binasının zemin katı tahsis edildi.

Koronavirüs salgınına karşı önlem çalışmalarını dört bir koldan sürdürerek toplu yaşam ve kullanım alanlarını, pazaryerlerini düzenli olarak dezenfekte eden Karabağlar Belediyesi, bu mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarını da unutmadı. Yüksek risk altında olmaları ve yoğun çalışma saatleri nedeniyle evlerinden uzakta kalan çalışanlar için geçen yıl hizmete açılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun zemin katı tahsis edildi. Katta, her biri 2'şer kişi kapasiteli 17 oda bulunuyor. Odalarda internet hizmetinin yanı sıra yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu yer alıyor. Odalardan, Bozyaka Devlet Hastanesi'nin kadın sağlık çalışanları yararlanabilecek. Karabağlar Belediyesi onların yurda ulaşımını da sağlayacak.

Karabağlar Belediyesi tarafından Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaptırılan ve 5 yıldızlı otel standartlarına sahip Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, geçen yılın sonlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

'ONLARI UNUTMADIK'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, koronavirüs salgınının ülkemize sıçramasının ardından hizmetlerin ağırlığını bu alandaki mücadeleye verdiklerini vurgulayarak, “Toplum sağlığını korumak amacıyla gerekli dezenfekten çalışmalarını, pazaryerleri, işletmeler gibi noktalardaki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya çalışırken, bu mücadelenin ön safında, büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılarımızı unutmadık. Bu nedenle onların konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir tahsis yaptık. Kendilerine bu zorlu süreçte kolaylıklar diliyor, yoğun emek ve çabaları için teşekkür ediyorum. Umarım bu sıkıntılı günler bir an önce sona erer” dedi.