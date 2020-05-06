Karius hiçbir zaman Beşiktaşlı olamadı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 07:56

Beşiktaş’taki sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius'la yaşanan krizin detaylarını yönetici Erdal Torunoğulları anlattı. İşte Beşiktaşlı yöneticinin ağzından Karius gerçekleri: “Gerçekten davranışı utanç verici. Karius, kulüp aidiyetine aykırı bir şekilde davranıp 1 ay önce kimseyle iletişime geçmeden FIFA'ya gitti. Mart ve nisanın alacaklarını istiyordu.

“HUKUKİ HAKKIMIZ VAR”

Kendisiyle görüşmek istesek de bir mesafe kat edemedik. Kısa süre içerisinde ödeyeceğimizi söyledik, kendisi bu yolu tercih etti. Çünkü eğer sezon oynanırsa ligin geri kalanında burada olmak istemedi ve içinde bulunduğumuz bu durumu kullandı. Bu yaşanan olaylardan dolayı kulübümüzün karşılaşabileceği zarar hususunda oyuncunun kendisine ve Liverpool kulübüne tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirttik.”

Kaynak: Sözcü