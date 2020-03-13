Kasımpaşa umuda tutundu

13 Mart 2020 Cuma, 22:09

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tarkan Serbest (Dk. 89 Fernandes), Aytaç Kara, Ndongala, Hajradinovic (Dk. 86 Quaresma), Thiam (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Koita

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Poko (Dk. 46 Yalçın Kayan), Castro, Mossoro (Dk. 74 Jerome), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Wilczek

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 90+3 Koita (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa) - Berkan Emir, Jerome (Göztepe)

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mavi-beyazlılar, rakibini 2 ve 90+3’üncü dakikalarda Koita’nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 7’nci galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 26’ya yükseltirken, Göztepe ligdeki 9’uncu mağlubiyetini yaşadı ve 34 puanda kaldı.

2’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ndongala yerden pasında Titi'nin ters vuruşunda kaleci Beto gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Koita, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

8’inci dakikada Thiam’ın ortasında Koita topu ceza sahası içindeki Hajradinovic’e indirdi. Hajradinovic'in vuruşunda top kaleci Beto’da kaldı.

13’üncü dakikada Ndongala pasını savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Hajradinovic rakibinden sıyrıldı ve kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Hajradinovic'in şutundan top direkten döndü ardından Portekizli kaleci topu kontrol etti.

34’üncü dakikada Kasımpaşa’da Hajradinovic sağ kanattan ortasını yaptı. Savunmadan seken top Aytaç’a geldi. Aytaç pasını Koita’ya aktardı. Koita önünü boşaltarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üstten auta gitti.

40’ıncı dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic pasını Ndongala’ya aktardı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndongala’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yöneldi, kaleci Beto topu kornere çeldi.

44’üncü dakikada Göztepe’de Berkan Emir’in sağ kanattan kullandığı kornerde Tripic kafa vuruşunu yaptı ancak Kasımpaşalı Sarlija topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55’inci dakikada Kasımpaşa’da Mame Thiam’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

88’inci dakikada Göztepe etkili geldi. Berkan Emir’in ceza sahasına doldurduğu topta Jerome topu kafayla ceza sahasına indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Wilczek’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

90+3’üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Hadadi’nin sol kanattan ortasında Koita ceza sahası üstünde düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.



