Kayserispor'da isyan: Maça çıkmıyoruz
Koronavirüsün hızlı yayılmasının ardından Kayserisporlu futbolcular teknik kadro ve yönetime, bu haftaki Fenerbahçe maçına çıkmama arzusunda olduklarını bildirdiler.
Koronavirüsün hızlı yayılmasının ardından Kayserisporlu futbolcular teknik kadro ve yönetime, bu haftaki Fenerbahçe maçına çıkmama arzusunda olduklarını bildirdiler.
Bernard Mensah'ın başını çektiği grup, düyanın dört bir yanında liglerin ertelenmesini örnek gösterdi. Mensah, İtalya ve İspanya'daki futbolcu hastalıklarını da öne sürdü.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeleri, "Bazı futbolcularımız oynamak istemiyor, bakalım nasıl ikna edeceğiz" diye doğruladı.
Kayserisporlu futbolculardan Diego Angelo ise paylaşımında, "Hükümet insanlara
evde kalmasını söyledi. Ee biz neyiz futbol oyuncusu olarak? Nüfusun bir parçası
değil miyiz? Biz de insanız. Şu an için futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve
sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen bizim de ailemizin olduğunu unutmayın.
Biz sizin gibi insanız. Lütfen ligi durdurun. Biz sizin hayatınızı memnun
edecek robotlar değiliz. Biz de sizler gibi insanız, bizim de ailemiz var"
ifadelerini kullandı.
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