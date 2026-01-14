İBB’nin çözüm önerilerinin görmezden gelindiği belirtilirken herkesin aklındaki soru ise ‘suçlu kim?’: İstanbul’da trafik karıştı

İstanbul’un uzun yıllardır devam eden trafik sorunu, kış aylarının gelmesiyle kötüleşen hava koşulları ve trafik yoğunluğunun artmasıyla yeniden gündemde. Konu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin aylık toplantılarında da tartışılırken İBB Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, İstanbul’da trafik yoğunluğu konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özcan, uzun süredir trafik yoğunluğu yaşanan Mahmutbey Gişeleri, Basın Ekspres Yolu, TEM Alibeyköy-Sarıyer, Kavacık-Çamlık ve ÜmraniyeMaltepe yollarındaki trafik yoğunluğundan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu açıkladı.

UYGULAMAYA GEÇİLECEK

Özcan, trafik yoğunluğunun yaşandığı BakırköyBeylikdüzü/Edirnekapı, Üsküdar-Ataşehir ve KadıköyMaltepe hatlarının ise İBB’nin denetiminde olduğunu belirtirken “Önemli bir kısmı D100 Karayolu’nu kaplayan bu yollarla ilgili 22 ayrı çözüm önerimiz var ve bunların bir kısmı yakın zamanda uygulamaya geçecek. Şu an ağırlıklı olarak bunun üzerine yoğunlaştık” dedi.

İBB’nin konu hakkında atacağı adımların büyük ölçüde netleştiğini aktaran Özcan, “Maliyet hesaplamaları yapıldı, ödenek İBB Genel Sekreterliği’nden çıkacak, ardından ihale süreci başlayacak ve uygulamaya geçilecek.

Yapılacak işlerin bir kısmı zaten kısa vadede sonuç verecek nitelikte. Bunlar, küçük çaplı kamulaştırmalar ve devam eden düzenlemelerle kısa sürede hayata geçirilebilecek çözümler” diye konuştu.

‘YÖNETİM AYNIYDI’

Özcan, “Eskiden hem İstanbul hem de merkezi iktidar aynı yönetimdeydi. O dönemde kimin yaptığı çok da fark etmiyordu, ister belediye yapsın ister merkezi idare, işler protokollerle yürüyordu. İBB bir yere müdahale edeceği zaman protokol yapmak zorundaydı ve bu protokoller de gerektiğinde Karayolları ile yapılıyordu. Şimdi ise bizim bazı çözüm önerilerimiz var.

Örneğin, trafiğin yoğun olduğu belirli noktalar için ‘Şurada şöyle bir çözüm uygulayalım, protokol yapalım’ diye öneriler sunduk. Ancak bunların bir kısmına hiç yanıt verilmedi, bir kısmı ise gerekli görülmedi. Bunun dışında Karayolları’nın sorumluluğunda olan alanlarla ilgili de önerilerimiz mevcut. Ancak bu önerilere henüz yanıt verilmedi ya da geri dönüş yapılmadı. Bunları da elbette gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Özcan, İstanbul’da ulaşım yatırımlarının bu yıl öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın da sürece yoğun şekilde odaklandığını belirtti