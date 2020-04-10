'Kenti geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla yapıyoruz'

10 Nisan 2020 Cuma, 06:25

Başkan Kırgöz, “Biz bu kutsal yola çıktığımızda işimizin kolay olmayacağının, zorluklarla karşılaşacağımızın farkındaydık, mali yapısısıkıntılı bir belediye devir alacağımızı da biliyorduk, onun için dersimize çok çalışarak görev başına geldik. Aldığımız ekonomik tedbirlerle israfı önleyip, mevcut kaynakları en verimlişekilde kullanıp, hızlı birşekilde yeni kaynaklar yaratarak 1 yıllık süre zarfında ekonomisi güçlü, mali yapısısağlam, tüm personeliyle dost, arkadaş, kardeş olmuş, omuz omuza güven,samimiyet ve dayanışma içerisinde çalışan itibarlı bir belediye yarattık. Her daim kavga ve polemikten uzak, hizmetten yana bir yol izledik. ‘Birlikte Dikili’ diyerek çıktığımız bu yolculukta, kentimizi geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

İlçe merkezinde çevre yolu başta olmak üzere mahallelerinin yollarısıcak asfaltla kaplandı. 40 bin metrekare kilit parke, granit taşı, bordür döşendi. 25 kilometre üretim yolu açıldı. Çocuklar için kreş açıldı. İZSU ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında 22 kilometrelik ana iletim hattı ve tüm ilçe merkezinin iletim hattı yenileme çalışmalarına başlandı. DikiliJeotermali’nde 2001 yılından bu yana ilk kez boru hattı değişimi başlatıldı. Toplamda 516 metrelik boru hattı değiştirildi. Yıllara yenik düşmüş, yıkılma tehlikesi olan Olof Palme Anıtı yıkıp yenileyerek yepyeni modern bir park Dikili’ye kazandırılacak. 5 yeni park ilçeye kazandırılırken, 9 eski park düzenlemesi gerçekleştirildi, 15 adet oyun grubu da çocuklarla buluşturuldu. 24 bin metrekare çimlendirme, bin adet ağaç dikimi, 16 bin adetsüs bitkisi Dikili’ye kazandırıldı. Dikili Erdal İnönü Stadı’nın toprak olan yan sahaları da çimlendirildi. İlköğretim sınıfındaki çocuklara eğitim setleri hediye edildi. Hoş geldin bebek projesi başlatılarak, her bebek için “Her çocuk ağacıyla büyüyor” sloganıyla bir fidan toprakla buluşturuluyor. Kadın kooperatifçiliği olmak üzere, tüm kooperatifler destekleniyor. Belediye bünyesinde kurslar başlatıldı. Sosyal Market Projesi başlatılarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor. Çandarlı’da ki etnografya müzesini de düzenleyerek Fabrika Kafe olarak hayata geçirildi. 7 yıldır atıl duran ve tehlike arz eden eski belediye binasının yıkımı gerçekleştirildi. Yerine, belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacak ve 28 ofis, 1 işyeri ile 1 restorandan oluşacak yeni bir yapı ilçeye kazandırılıyor. Buradan gelecek kira gelirleri ile kazanan yine Dikili olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ise büyük bir özveriyle devam ediyor.

