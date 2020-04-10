'Kenti geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla yapıyoruz'
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bir yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Kırgöz, yapılan hizmetleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir yıllık değerlendirmede belediyenin mali durumundan, hayata geçirilen hizmetlere kadar tüm bilgiler yer aldı.
Başkan Kırgöz, “Biz bu kutsal yola çıktığımızda işimizin kolay olmayacağının, zorluklarla karşılaşacağımızın farkındaydık, mali yapısısıkıntılı bir belediye devir alacağımızı da biliyorduk, onun için dersimize çok çalışarak görev başına geldik. Aldığımız ekonomik tedbirlerle israfı önleyip, mevcut kaynakları en verimlişekilde kullanıp, hızlı birşekilde yeni kaynaklar yaratarak 1 yıllık süre zarfında ekonomisi güçlü, mali yapısısağlam, tüm personeliyle dost, arkadaş, kardeş olmuş, omuz omuza güven,samimiyet ve dayanışma içerisinde çalışan itibarlı bir belediye yarattık. Her daim kavga ve polemikten uzak, hizmetten yana bir yol izledik. ‘Birlikte Dikili’ diyerek çıktığımız bu yolculukta, kentimizi geleceğe taşıyacak hizmetleri aşkla inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.
İlçe merkezinde çevre yolu
başta olmak üzere mahallelerinin
yollarısıcak asfaltla kaplandı. 40 bin
metrekare kilit parke, granit taşı,
bordür döşendi. 25 kilometre üretim
yolu açıldı. Çocuklar için kreş açıldı.
İZSU ile yapılan ortak çalışmalar
kapsamında 22 kilometrelik ana
iletim hattı ve tüm ilçe merkezinin
iletim hattı yenileme çalışmalarına
başlandı. DikiliJeotermali’nde 2001
yılından bu yana ilk kez boru hattı
değişimi başlatıldı. Toplamda 516
metrelik boru hattı değiştirildi.
Yıllara yenik düşmüş, yıkılma
tehlikesi olan Olof Palme Anıtı yıkıp
yenileyerek yepyeni modern bir park
Dikili’ye kazandırılacak. 5 yeni park
ilçeye kazandırılırken, 9 eski park
düzenlemesi gerçekleştirildi, 15 adet
oyun grubu da çocuklarla
buluşturuldu. 24 bin metrekare
çimlendirme, bin adet ağaç dikimi,
16 bin adetsüs bitkisi Dikili’ye
kazandırıldı. Dikili Erdal İnönü
Stadı’nın toprak olan yan sahaları da
çimlendirildi. İlköğretim sınıfındaki
çocuklara eğitim setleri hediye
edildi. Hoş geldin bebek projesi
başlatılarak, her bebek için “Her
çocuk ağacıyla büyüyor” sloganıyla
bir fidan toprakla buluşturuluyor.
Kadın kooperatifçiliği olmak üzere,
tüm kooperatifler destekleniyor.
Belediye bünyesinde kurslar
başlatıldı. Sosyal Market Projesi
başlatılarak, ihtiyaç sahibi
vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.
Çandarlı’da ki etnografya
müzesini de düzenleyerek Fabrika
Kafe olarak hayata geçirildi.
7 yıldır atıl duran ve tehlike arz
eden eski belediye binasının
yıkımı gerçekleştirildi. Yerine,
belediyenin öz kaynaklarıyla
yapılacak ve 28 ofis, 1 işyeri ile
1 restorandan oluşacak yeni bir yapı
ilçeye kazandırılıyor. Buradan
gelecek kira gelirleri ile kazanan
yine Dikili olacak. Tüm dünyayı
etkisi altına alan koronavirüs
salgını ile mücadele ise büyük
bir özveriyle devam ediyor.
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