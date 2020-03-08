KHK'lilerin 8 Mart açıklamasına sert müdahale

08 Mart 2020 Pazar, 14:50

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isteyen KHK ile görevden alınan ve görevlerine dönmek için eylemler düzenleyen Acun Karadağ, Nuriye Gülmen, Merve Demirel, Alev Şahin açıklama yapmak isterken, darp edilerek gözaltına alındı.



Gözaltına alınan KHK'liler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

