Kılıçdaroğlu: Bu ayıp görülmüş şey değil

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Böyle bir ayıp görülmüş şey değildir. Bu inanılmaz. Türkiye’ye bunun yapılmasına asla izin verilemez” diye değerlendirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Moskova’da imzalanan sözleşme metniyle de ilgili olarak “Türk heyeti gittiğinde metin zaten hazır haldeymiş” ifadelerini kullandığı bildirildi.

‘59 ASKERİMİZ NİYE ŞEHİT OLDU?’

Kılıçdaroğlu’nun, “Asıp kesiyorlardı, ama şimdi ateşkese seviniyorlar. O zaman Erdoğan’ın şu soruya cevap vermesi gerekiyor: Son bir ayda 59 askerimiz hangi siyasi amaç uğruna şehit oldu?” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili olarak “Yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Gazetecilerin tutuklanmasını, Cumhuriyetimiz, insan hakları ve demokrasi için bir felaket olarak değerlendiriyorum” diye konuştuğu kaydedildi.