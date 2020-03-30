Kılıçdaroğlu hükümete seslendi: İşten çıkarılmalar yasaklanmalı

30 Mart 2020 Pazartesi, 08:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinden çıkmamaya özen gösteriyor, CHP'li belediye başkanlarıyla sürekli temas içinde bulunuyor.

Geçmişte Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yapması nedeniyle çok sayıda doktor tanıdığı olan Kılıçdaroğlu, bilgi alıyor ve belediyelerin yapması gerekenler konusunda başkanlar arasında eşgüdüm sağlıyor.

Genel merkeze zorunlu olmadıkça gitmeyen, gidince de çok kısa sürede ayrılan Kılıçdaroğlu, “Sosyal mesafe” kuralına da uyulmasına özen gösteriyor.

Halkın bu zor günlerinde belediyelerin yapması gerekenler konusunda da görüşler alan ve bunlardan uygun bulduklarının uygulanması için diğer belediye başkanlarıyla da sıkça konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

DAYANIŞMA

*Evde boş oturmuyor, genel merkezdeymişim gibi çalışmalarımı yürütüyorum. Salgınla ilgili olarak raporları okuyor., diğer ülkelerdeki gelişmeleri de yakından takip ediyorum.

*Yerel yönetimlere salgınla mücadele konusunda önemli görevler düşüyor. Bu konuda başkanlarımızla konuşuyoruz. Bu sorunu da dayanışmayla, birlikte hareket etmeyle aşacağımıza inanıyorum.

Yurttaşlarımızı mağdur etmeden önce onlara her türlü desteği vermek durumundayız. CHP olarak biz halkımız arasında hiçbir ayrım yapmadan üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız.

FEDAKARLIK BEKLİYORUZ

Sözcü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu, İl İdaresi Kanunu ve Hıfzıssıhha Kanunu'nun sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisinin bulunduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

*Hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı vb. işletmelerin işleticilerinin de fedakarlık yapmasını bekliyoruz.

*Bu kapsamda döviz kuruna endeksli ödemelerin doğrudan Türk lirasına çevrilerek bir yıl süreyle ertelenmesi, geçiş garantisinin askıya alınması işleticilerin de yapmak isteyeceği bir fedakarlıktır.

*Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gereken fedakarlık da unutulmamalıdır. Bu kapsamda abonelerinin fatura ödemeleri, faizsiz olarak salgının kontrol altına alındığı tarihe kadar ertelemeli.”

Evini karargaha dönüştüren Kılıçdaroğlu genel merkezdeymiş gibi çalışıyor.

CHP NE İSTİYOR?

Olağanüstü Hal ilan edilmesine karşı olduklarını, sokağa çıkma yasağının İl İdaresi ve Hıfzıssıhha Kanunlarıyla mümkün olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti;

*İktidar maalesef bu güne kadar salgın ile ilgili önlem almakta önemli zafiyetler göstermiştir. Testlerin yaygınlaştırılmasındaki gecikmeler, sınırların kapatılmasındaki gecikmeler, ulaşım kısıtlamalarındaki gecikmeler bunlara örnek verilebilir.

*Bugün geldiğimiz noktada; geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır” dedi.

NİÇİN “EVDE TUT”

Evde kalanların geçimlerini sağlayacak ekonomik önlemlerin de doğrudan iktidar tarafından alınması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Gerek vatandaşların geçim ihtiyaçları, gerek sektörlerin ekonomik destek ihtiyaçları konusunda, daha önce önerdiğimiz önlemlerin de derhal alınması zorunludur.

*Süreç içinde yasal bir desteğe ihtiyaç duyulması halinde (örneğin; salgın hastalık süresince işçi çıkarma yasağı öngören bir düzenlemenin Parlamentoya gelmesi gibi…)

*Parlamentoda bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazırız. olduğumuzu belirtmek isteriz. Artık sorun ‘evde kal' aşamasından ‘evde tut' aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu önlemleri alması gerekmektedir.”