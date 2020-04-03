Kılıçdaroğlu: TÜRKEN'e yollanan bağışlar geri çekilsin

03 Nisan 2020 Cuma, 18:58

CHP ABD Temsilciliği, New York merkezli TÜRKEN Vakfı’nın Temmuz 2018-Haziran 2019 arası finansal raporlarını ortaya çıkardı. Raporda, 2018 yılında TÜRKEN’e hibe ve bağış adı altında 22.8 milyon dolar (yaklaşık 152 milyon lira) para girişi olduğu tespit edilirken, yapılan bağışlarla New York'ta bir gökdelen inşaatı ve efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Michigan'daki çiftliğinin satın alındığı öğrenildi.

KORONAVİRÜSÜ İLE SAVAŞTA KULLANILSIN

Kılıçdaroğlu, CHP ABD Temsilciliği olarak yayınladığımız TÜRKEN’e ait belgelerde gözüken geçtiğimiz yıl tek kalemde yapılan 22.8 milyon dolarlık bağış da dahil olmak üzere son 5 yılda yapılan toplam bağış olan 56.5 milyon doların, koronavirüsü ile savaşta kullanılması üzere Türkiye'ye geri çekilmesi gerektiğini söyledi.