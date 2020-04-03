Kılıçdaroğlu: TÜRKEN'e yollanan bağışlar geri çekilsin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''TÜRKEN’in New York’taki gökdelen inşaatı için yollanan bağışlar geri çekilsin, korona ile mücadele için kullanılsın'' dedi.
CHP ABD Temsilciliği, New York merkezli TÜRKEN Vakfı’nın Temmuz 2018-Haziran 2019 arası finansal raporlarını ortaya çıkardı. Raporda, 2018 yılında TÜRKEN’e hibe ve bağış adı altında 22.8 milyon dolar (yaklaşık 152 milyon lira) para girişi olduğu tespit edilirken, yapılan bağışlarla New York'ta bir gökdelen inşaatı ve efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Michigan'daki çiftliğinin satın alındığı öğrenildi.
KORONAVİRÜSÜ İLE SAVAŞTA KULLANILSIN
Kılıçdaroğlu, CHP ABD Temsilciliği olarak yayınladığımız TÜRKEN’e ait belgelerde gözüken geçtiğimiz yıl tek kalemde yapılan 22.8 milyon dolarlık bağış da dahil olmak üzere son 5 yılda yapılan toplam bağış olan 56.5 milyon doların, koronavirüsü ile savaşta kullanılması üzere Türkiye'ye geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
Video Haberler
- Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
- Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
- Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
- Denetimde servis sürücüsüne ceza yağdı!
- Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'bağış' resti!
- İzmir'de rezaletin görüntüsü! Polis otele baskın yaptı
- Trafiğe böyle çıktı, cezayı yedi!
- Koronavirüs aşısı için tarih verildi!
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz