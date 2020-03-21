Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç vefat etti. Dalgıç, bir süredir Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
TANAL DUYURDU
CHP Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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