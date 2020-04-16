Kimse gazetesiz kalmasın

16 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen haftasonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basım ve dağıtımında ciddi sorunlar yaşandı.

Gazetelere ulaşamayan okurlar isyan ederken basın meslek örgütleri bu hafta sonu içinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi hükümete çağrıda bulundu.

12 Eylül’deki sokağa çıkma yasağında dahi gazete satışlarında sorun yaşanmadığını anımsatan meslek örgütleri, gazetelerin ekmek, su gibi temel ihtiyaç olduğunu belirterek hükümetten sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin satışının yapılması için bir düzenleme yapılmasını istedi. Basın meslek örgütü temsilcileri Cumhuriyet’e konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, son yıllarda ağır bir baskı altında olan ayrıca ekonomik kriz yaşayan basının, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de büyük bir zarara uğradığına dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağının halkın, haber alma hakkının engellenmesiyle sonuçlandığını vurgulayan Güneş, “Oysa vatandaşlar darbe dönemlerinde bile gazetelere ulaşabilmişlerdi. Darbe dönemlerine son verdiğini, darbe yapanları yargıladıklarını sıklıkla vurgulayan iktidar yetkilileri, vatandaşın gazeteye ulaşmasını sağlayamamışlardır” dedi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının halkın gazetelere ulaşmasına da yasak getirdiğine dikkat çekerek “Oysa, ekmek, su ve gazete halkın temel gıdasıdır. Temel ihtiyaçlar karşılanırken gazete satışlarının 31 büyükşehirde neden yasak kapsamında bırakıldığını anlamakta zorlandık. Gazeteler balyalar halinde ortada kaldı, gazete idareleri maddi kayba uğradı. Büyük emekle hazırlanan gazeteler, ipleri çözülemeyen balyaların içine hapsolurken aslında hapsedilen halkın haber alma hakkıydı” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğini ve bu süreçte halkın doğru yönlendirilmesi ve doğru bilgi alabilmesi için medyaya büyük görev düştüğünü belirti. Durmuş, “Basın İlan Kurumu’nun da yapabileceği hamleler vardır. Resmi ilanları gazetelerin web sitelerine ekonomik bir kayıp olmayacak şekilde vererek basılı gazetelere yayımlanmama hakkı tanımalıdır. Ancak bunu işçi çıkarmama koşuluna bağlayarak hem çalışanları hem de medya kuruluşlarını korumuş olacaktır” dedi.

‘DAĞITIM SORUNU ÇÖZÜLECEK’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) sokağa çıkma yasağı sürecinde gazetelerin baskı ve dağıtımıyla ilgili sorunların çözümü konusunda başvurdukları İstanbul Valiliği’nden olumlu cevap aldıklarını açıkladı. TGC’den yapılan açıklamada, “TGC Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2020 Salı günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya yaptığı yazılı başvuru olumlu sonuçlandı. İstanbul Valiliği yetkililerinden iletilen bilgiye göre hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu mutlaka çözülecek. Konuyu İçişleri Bakanlığı ile de paylaşan valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin baskı ve dağıtımının aksamaması için sürecin nasıl ilerletileceğinin bilgisi ayrıca duyurulacak” denildi.