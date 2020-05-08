'Kısa Çalışma Ödeneği' için PTT önünde sabahladılar
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi’nde çekilen bu fotoğraf, “Yurttaş ne hale geldi” dedirtti. 3 kuruş maaş için PTT önünde sabahlayanlar, salgına yönelik hiçbir tedbire de sahip değil. Yetkililer suskun.
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, kısa çalışma ödeneği, emekli maaşı ve e-devlet şifresi almak isteyen yurttaşlar, sabah erkenden sıraya girebilmek için, PTT şubesi önünde yerlerde sabahlıyor. Merkez önünde yere battaniye serip sokakta uyuyorlar.
Sözcü'nün haberine göre, Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı, kaldırımda yatan yurttaşların fotoğrafını paylaşıp, “Nerede bu yetkililer?” diye sordu. İŞKUR'un verdiği kısa çalışma ödeneği için başvuru yapmak isteyen yurttaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gibi, kaldırımlarda yatıp uyumaları konusunda da hiçbir önlem alınmıyor.
‘REZALETİN FOTOĞRAFI'
Gece yarısı kaldırımda yatan yurttaşların görüntülerini paylaşan Ali Başak isimli yurttaş sosyal medya hesabından ‘'Bu, PTT'de işlem yapmak için geceden sıra tutan, hatta PTT kapısında yatan yurttaşların fotoğrafı. Daha doğrusu bir ilçenin sahipsizliğinin ve rezaletinin fotoğrafı. Diyecek başka söz bulamıyorum” diye yazdı.
‘ÇİLEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'
Perişanlığın fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Yurttaşlar “Evine ekmek götürmek isteyen dar gelirli yurttaşlar PTT önünde çile çekiyor. Yazık günah” dedi.
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