Kısa Çalışma Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneği nedir?

08 Nisan 2020 Çarşamba, 16:11

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Türkiye İş Kurumu’nun sitesine girildiğinde, ‘Kısa Çalışma Uygulaması’ şöyle anlatılıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olarak biliniyor.

Kısa Çalışma Uygulaması ile işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi gibi hizmetler sağlanıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor ve ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılıyor.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve kurum tarafından ödeniyor.

Ödeme tarihini öne çekme durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ilgileniyor. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildiriliyor.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlıyor ve bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene ait oluyor.

NE KADAR ÖDENİYOR

Günlük kısa çalışma ödeneği; Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı iken bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemeyeceği biliniyor.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve kurum tarafından ödeniyor.