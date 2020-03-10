KKTC'de koronavirüs alarmı! Yurttaşlar marketlere akın etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra yurttaşlar marketlere ve eczanelere akın etti.
KKTC'de bugün bir Alman turistte koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından yurttaşlar marketlere ve eczanelere akın etti. Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma Başkanlığı da, ülkeye giriş kapılarınıdaki genel kullanım alanlarını dezenfekte etti.
RAFLAR BOŞALDI
Eczanelere giden vatandaşlar, maske almak icin kuyruk oluşturdu. Marketlere giden vatandaşların, ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 10 bin adet maske siparişi verdiklerini açıkladı.
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