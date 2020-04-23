Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş

23 Nisan 2020 Perşembe, 17:48

Manavgat'ın Örenşehir mahallesinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda, bir muz serası kenarında kullanılmayan alandaki böğürtlen dikenlerinin kesilerek yer açıldığı ve kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Kenevirlerin komşu muz serasından gizlice, sulandığı belirlendi.

Araştırmada kenevirleri, dikenin ise komşu muz serasında bekçilik yapan M.E. olduğu saptandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 149 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, sökülerek imha edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.