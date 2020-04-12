Koroavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üniversiteli genç, toprağa verildi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Malatyalı olduğu öğrenilen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi.
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