Koroavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üniversiteli genç, toprağa verildi

12 Nisan 2020 Pazar, 15:48



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Malatyalı olduğu öğrenilen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi.