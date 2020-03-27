Korona günlerinde bursu kesildi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi öğrencisinin öğrenim kredisini eyleme katıldığı için kesti.
Kredisi kesilen öğrenci şu sözlerle duruma tepki gösterdi: ”İnsanlar corona virüsü salgını nedeniyle maddi sıkıntıya düşerken, ekonomik krize karşı yaptığım eylem için bursum kesildi.”
‘VALİLİLİK YAZISIYLA KESİLDİ’
Anka Haber Ajansı’nın haberine göre, öğrenciye iletilen tebligatta ”öğrenim hakkını engelleyici eyleme” katıldığı ifade edilirken, ”Öğrenim krediniz Ankara Valiliği’nin yazısına istinaden Nisan ayı itibarıyla kesilecektir” denildi.
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