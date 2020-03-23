Koronavirüs araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

23 Mart 2020 Pazartesi, 15:57

Optimar Araştırma, 10-18 Mart tarihleri arasında yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında koronavirüsle ilgili olarak 26 ilde 2007 kişiye sorular sordu.

TEDBİRLER YETERLİ Mİ?

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de koronavirüs saptanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri vatandaşların yüzde 40,5'i tamamen yeterli buldu.

Yüzde 33,6'lık kesim ise şu an için yeterli olsa bile tedbirlerin artması gerektiği görüşünde.

Tedbirleri yeterli bulmayanların oranı ise yüzde 25,9

YÜZDE 20,9'DAN 'ENDİŞELENMİYORUM' YANITI

'Koronavirüsün Türkiye'de bulunması sizi endişelendiriyor mu?' sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Evet: Yüzde 72,9

Hayır: 20,9

Fikrim yok: 6,2

YÜZDE 73,7 'VİRÜS TÜRKİYE İÇİN TEHDİT' DEDİ

Koronavirüsün Türkiye için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda,

vatandaşların yüzde 73.7'si tehdit oluşturabileceğini,

yüzde 18,5'i tehdit olarak görmediğini söyledi.

Kalan yüzde 7,8'lik kesim ise fikir belirtmedi.

YÜZDE 11,3 KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR ALMADI

Araştırmaya katılanların yüzde 88,7'si koronavirüs ile mücadele için tedbir aldığını belirtirken,

yüzde 11.3'ü herhangi bir tedbir almadığını söyledi.

Alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:

Elleri bolca yıkamak: Yüzde 30,6

Maske ve kolonya kullanmak: Yüzde 16,2

Bu iki öne çıkan tedbiri, kişisel temizliğe önem ve kalabalık mekanlardan uzak bulunma seçenekleri izledi.



