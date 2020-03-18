"Koronavirüs, basite alınacak bir salgın değil" Uzman Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal'dan önemli uyarı.
Koronavirüs evrim geçirerek daha tehlikeli bir hale gelecek mi? İlerleyen günlerde çocuk ve gençleri daha fazla mı etkileyecek? Virüse yakalanan bir kişi yeniden hasta olur mu? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın koronavirüs ile ilgili sorularını tek tek yanıtladı.
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