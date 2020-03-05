Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

05 Mart 2020 Perşembe, 12:47

Avrupa'da giderek daha fazla endişeye yol açan koronavirüs salgını Bosna'da da görüldü. Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının teyit ediliğini duyurdu.

Bosna Hersek'in iki özerk bölgesinden biri olan biri Sırp Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Alen Seranic, geçen ay İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren orta yaşlı bir adam ve oğlunda koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı.

Seranic, "Bunlar ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakaları ancak beklenmedik değil. En büyük ticaret ortaklarımızdan biri olan İtalya'da salgının yayılmasının ardından beklenen bir durumdu" dedi.

ÖNLEM OLARAK OKUL KAPATILDI

Seranic, adamın durumunun stabil olduğunun ve Banja Luka kentinde bir hastanede tecrit altında tutulduğunu belirtti. Adamın eşine yapılan testlerin negatif çıktığı ancak oğullarına yapılan testin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Yetkililer, ailenin diğer üyelerini ve çocukla yakın temas kurmuş olabilecek arkadaşlarını araştırıyor. Öte yandan çocuğun devam ettiği okulun önümüzdeki birkaç gün kapalı kalacağı da duyuruldu.

Bosna'yı meydana getiren Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti'nde yetkililer salgına karşı önlemleri artırdı. Hastanelerde özel tecrit odaları hazırlanırken halka da hijyen uyarıları yapıldı.