Koronavirüs bitecek o olimpiyata gidilecek!

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Öğretmen önlüğünü çıkarıyor, eşofmanını giyiyor, yorucu bir antrenmanla gününü tamamlıyor. İBBSK forması ile yerel ve ulusal şampiyonalarda madalya kovalıyor. Boş vakti yok. Çünkü bir hedefi var. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına olimpiyat madalyası da eklemek niyetinde, eğer koronavirüs bir engel çıkarmaz, Tokyo Olimpiyat Oyunları gerçekleşirse. Öncelikle Boşnak kökenli bir aileden geldiği için spora yatkın. Hatta çocukluk yıllarında voleybol, basketbol, atletizm, karate sporlarını bir arada yapmış, evinin yakınına “karate” salonu açılınca biraz da kaderin cilvesi onu “milli karatecilik” unvanına taşımış. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile büyük başarılara imza atıyor şu sıralar.

‘HARİKA BİR ÖĞRETMENİM VARDI’

Hem spor hem eğitim alanındaki başarısını ise ailesiyle birlikte ilkokul öğretmeni Gülcan Aysu’ya bağlıyor Meltem Hocaoğlu Akyol. “İlkokulda harika bir öğretmenim vardı. Cumhuriyet dönemi idealist öğretmen tiplemelerinde olan bu kadının en olgun dönemine denk gelmenin şansını yaşadım. Sonrasında spor ile ilkokul yıllarımda tanıştım. Aslında başarılı ve sosyal bir öğrenciydim. Tiyatro, dans, şiir okuma, halkoyunları ve karate kurslarına gitmeye başladığımda bu kez karate antrenörüm Ercan İnce’yle tanışmam beni bugünlere taşıdı. Derslerimi hiç aksatmadım. Öğrenciyken de öğretmenken de. Geçim şartlarından dolayı anne ve babam çalıştığı için dedem ve anneannem tarafından sorumluluklarını bilen, bunlara özen gösteren bir çocuk olarak büyütüldüm. Derslerim her zaman çok iyiydi. Spor buna engel olmak yerine, erkenden zamanlama yönetimini öğrenmeme ve kendi önceliklerimi belirleyip hedeflerim için çalışmayı bana erken yaşta öğretti. Okula annemle, dedemle antrenmanlara ve maçlara giderdik. Bir çocuğun en büyük destekçisi ailesidir ve onlar bana en iyi koşulları sağladılar, seçimi ise bana bıraktılar. Yani bana güvendiler. Karate ve benimle ilgili tek korkuları sakatlanıp acı çekmemdi” diyor Meltem Hocaoğlu Akyol.

KARATE AĞIR SPOR

Karatenin süreklilik gerektiren ve çok ağır bir spor olduğuna değinen Meltem Hocaoğlu Akyol, “7 ay önce evlendim. İnsanın sevdiği insanla hayatını birleştirmesi gücünü perçinliyor. Senenin 300 günü kamp, her ay farklı ülkelerde müsabakalar, kişinin dönemsel fiziksel ve ruhsal yorgunluğu gibi standart bir sporcu hayatı baz alındığında özellikle sporla alakalı olmayanların kolayca anlayış gösterip adapte olabileceği bir durum değildi. Ancak eşim, hayatımın her anında bana destek oluyor. Eğitimim için 1 sene Kore’ye gitmem gerektiğinde ‘Bu senin geleceğin, tabii ki gitmen gerek, ben senin yanındayım’ diyebilmişti. Sakatlanıp yürüyemediğim zamanlarda sırtında bile taşımıştı. Sporcunun eşi, yeri geldiğinde antrenman partneri, yaşam koçu, terapisti, masörü, maddi destekçisi ve daha fazlası olmalıdır diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

HİÇ KAVGA ETMEDİM

Karatenin dövüş sporu olmasına karşın günlük yaşamda hiç kavga etmediğine de dikkat çeken genç sporcu, “Sporculuktan dolayı fiziksel olarak kişi kendini ilk görüşte belli ediyor. Bunun sonrasında sorular geliyor. Hangi spor, ne zamandır yapıyorsun vs. gibi. Kaç kişiyi döversin, hiç kavga ettin mi sorularıyla da karşılaşıyoruz. Evet, itiraf ediyorum, kavga etmeyi sevmem. Hiç kavga etmedim” derken genç sporculara da öğüt vermekten geri kalmıyor: “Özgün olsunlar, kendilerine inansınlar. Vazgeçmesinler. Daha çok öğrenip, deneyip, keşfedip, dünyayı tanıyıp insanlarla tanışın, her şeye ilgi gösterip kendilerini geliştirsinler. Doğru bildiklerini söylemekte geri durmasınlar, haklının ve gerçeğin yanında ve savunucusu olsunlar. Dünyada kadın olarak hiçbir dönemde kolay olmadı, her dönemde zulme, cehalet, adaletsizliğe karşı durup galip gelen kadınlar oldu. Aynı şanlı Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman kadınlarımızla bugünlere gelen ülkemiz kadınları gibi. Hepsinden iyi bir örnekle kendimize çıkarımlar yapıp kadını ve erkeği birlik olarak daha iyi bir dünyada yaşayabileceklerini unutmasınlar.” Koronavirüse de değinen Meltem Hocaoğlu, “Umarım bugünler çabuk biter, olimpiyat ertelendi, ancak biz hazırlıklarımızı sürdüreceğiz, çünkü bu salgın bitecek ve biz o olimpiyata gideceğiz. Şimdi evde idman yapıyorum, idman görüntülerimi de sosyal medyada öğrencilerimle paylaşıyorum” dedi.