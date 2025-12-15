Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 yaşındaki çocuk, okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğradı!

15.12.2025 17:06:00
İHA
Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk, okuldan çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Kasığından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Ortaokulu’ndan çıkan U. D. isimli 12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisiklet ile yanına gelen şahıslar tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kasık bölgesinden bıçaklandı.

BIÇAKLANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinden kaçan şüphelilerin ardından yaralı U. D. isimli çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Bu durum polis ve sağlık ekiplerine durum ihbar edildi.

Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren ve yine yaşı küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #bıçaklı saldırı