Koronavirüs cezaevlerinde: 3 ölü, 17 pozitif vaka

13 Nisan 2020 Pazartesi, 20:30

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Gül başkanlığındaki koordinasyon toplantılarının beşincisi yapıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

’79 CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ POZİTİF’

Gül, “Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz. Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler” dedi. Adalet Bakanı, yaptığı açıklamada koronavirüsün cezaevlerindeki bilançosu hakkında bilgi verdi. Gül'ün verdiği bilgilere göre, 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personelinin testleri pozitif çıktı. Gül'ün açıklamsı şöyle:

“Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de korona virüsü tanısı konuldu. Üç hükümlü hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlü yoğun bakımda. Bugüne kadar 14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı. 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personelinin testleri pozitif çıktı. Adaletin izolasyonu olmaz. Adalette durma, duraksama olmaz.”







