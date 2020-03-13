Koronavirüs Tayland'ı vurdu, maymunlar kenti istila etti
Ekonomisi çoğunlukla turizme dayalı olan Tayland, koronavirüs salgını sonrası boşaldı. Ülkenin merkez kentlerinden Lopburi'de, turistler tarafından beslenmeye alışkın maymunlar yiyecek sıkıntısı nedeniyle kenti istila etti.
Tayland'ın turistik kentlerinden Lopburi'de yiyecek sıkıntısı çeken maymunlar kent merkezini istila etti. Yerel otoriteler buna sebep olarak koronavirüs salgını sonrası turist sayılarında gözlemlenen ciddi düşüşü gösteriyor. Maymunlar normal zamanlarda kente gelen turistler tarafından besleniyor.
YİYECEK SIKINTISI TETİKLEDİ
İngiliz The Sun gazetesi tarafından Twitter'da paylaşılan bu videoda maymunların elinde muz olan bir başka maymunun peşinden koşturdukları görülüyor.
Maymunların toplu hareketine seyirci olan Sasaluk Rattanachai, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Maymunlardan çok vahşi köpeklere benziyorlardı (...) Onları hiç bu kadar agresif görmemiştim” dedi. Maymunların bir parça yiyecek için çılgınca mücadele ettiklerini belirten Rattanachai açıklamasında ayrıca, “Sanırım çok ama çok açtılar. Normalde onları besleyecek yüzlerce turist bulunur ancak şu an Korona salgınından dolayı turist sayısı azaldı” dedi.
İKİ GRUBUN MÜCADELESİ
Bangkok Post'ta yayınlanan bir habere göre, binlerce vahşi maymuna ev sahipliği yapan Lopburi'de çekilen bu görüntüler, iki rakip maymun grubu arasında gerçekleşen bir kaynak savaşına işaret ediyor. Bu gruplardan biri tapınaklar bölgesinde, diğeri ise şehir merkezinde yaşıyor.
TURİZM ÇAKILDI
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan verilere göre, Tayland'ta onaylanmış en az 70 yeni Koronavirüs vakası mevcut.
- Tayland'ta, bölgedeki diğer ülkelere göre daha az vaka olmasına karşın, virüs bir bütün olarak turizmi ciddi şekilde etkiledi.
- Tayland Turizm otoritelerine göre, koronavirüs salgını Şubat 2020'de, Şubat 2019'a kıyasla yüzde 44'lük bir düşüşe neden oldu.
- Yeni vakalarla birlikte toplam sayı 70'e çıkarken ve bu durum büyük bir artış olarak kaydedildi.
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