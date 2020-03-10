Koronavirüs uzarsa, futbol yasaklanacak mı?

10 Mart 2020 Salı, 17:49

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola, koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Endişelerini dile getiren Guardiola, "Eğer UEFA seyircisiz oynamamız gerektiğini söylüyorsa, oynayacağız. Ben taraftarlarımızla oynamak isterim. Koronavirüs tehlikesi daha da uzarsa, oynamanın anlamı yok. Hayattaki en önemli şey sağlık" dedi.

Guardiola'ya UEFA'daki yakın dostları tarafından, "Hastalık kontrolden çıkarsa futbol maçları iptal olur" mesajı geldiği iddia edildi.