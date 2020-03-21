Koronavirüse yakalanan Burak Akkul’un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

21 Mart 2020 Cumartesi, 10:16

Teve2’de eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belirtiler sonrası koronavirüsü testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıktı.

Burak Akkul’un sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlandı. Seda Akkul’un abisi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından çiftin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Arslan sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada ise son durumunu anlattı. Burak Akkul’un doktoruyla görüştüğünü belirten Arslan şunları kaydetti:

TEDAVİSİ BİR KAÇ HAFTA SÜREBİLİR

Arslan ifadelerine şu şekilde devam etti: “Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar. Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak’tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam”