Koronavirüsle dalga geçmişti

12 Mart 2020 Perşembe, 12:26

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz forması giyen Fransız yıldız Rudy Gobert'un koronavirüse yakalanmasından önceki bir basın toplantısında hastalık ve salgınla 'dalga geçtiği' ortaya çıktı.

NBA’de Utah Jazz forması giyen basketbolcuda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması paniğe neden oldu.



Gobert, koronavirüsle ilgili bir basın toplantısında, elini tüm mikrofon, telefon, kayıt cihazı ve tanıdıklarına dokundurmuş, konuyu önemsemediğini vurgulamıştı. Ünlü basketbolunun iki testi de pozitif çıktı. O toplantıya katılanların da test yaptırması istendi.