Koronavirüsten Türk sporuna ilk darbe

10 Mart 2020 Salı, 11:52

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çeşitli spor branşlarına da bulaştı. Futbol müsabakalarından sonra olimpiyatları da etkisi altına aldı.

Uluslararası Judo Federasyonu (İJF) içinde Antalya Grand Prix'sinin de bulunduğu Olimpiyatlara puan veren üç organizasyonu iptal etti.

IJF'ten yapılan açıklamada, Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix ve Antalya Grand Prix turnuvalarının yanı sıra, 30 Nisan'a kadarki kıtasal müsabakaların da iptal edildiği bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kalındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IJF Yönetim Kurulu olarak, acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadarki tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakalar) iptaline karar verilmiştir. Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç yaşanması ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olması nedeniyle, yaşanan bu çetin dönemde olimpik takvimimizde değişikliğe gidilmiştir.